ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 3 جنيهات للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب سجل اليوم الجمعة 660 جنيها، مقابل 657 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 566 جنيهًا وعيار 24 إلى 754 جنيهًا وسجل الجنيه الذهب 5280 جنيهًا، بحسب نجيب.

وعالميا، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1465.09 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الجمعة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1465.10 دولار.

ودعت الصين كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في بكين سعيا لإبرام اتفاق، بعد أن ذكرت تقارير أن ”المرحلة واحد“ من اتفاق تجاري ربما لا تُوقع هذا العام.