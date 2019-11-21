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ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

04:58 م الخميس 21 نوفمبر 2019
ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي العربي الأفريقي وقناة السويس عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه بنك كريدي أجريكول

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