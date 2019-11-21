تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 660 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم حوالي 566 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 754 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بمخاوف من أن تشريعا أمريكيا بشأن هونج كونج قد يزيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ويؤجل إبرام اتفاق تجاري، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، إذ بلغ سعر الأوقية 1471.02 دولار بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش.