أرامكو تخطط للاجتماع مع مستثمرين بدبي الأسبوع المقبل لأكبر عملية طرح في العالم

القاهرة- وكالات:

قالت مصادر لرويترز، إن أرامكو السعودية تخطط للاجتماع مع مستثمرين في دبي الأسبوع القادم، في إطار سعيها لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار في أكبر عملية بيع للأسهم في العالم.

وستستضيف شركة النفط الحكومية العملاقة ومستشاروها اجتماعات في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي في 24 نوفمبر الجاري، حسبما قال مستثمر اطلع على الدعوة.

وقال مصدر ثان بشركة استثمار إن أرامكو تخطط أيضا للاجتماع مع مستثمرين في أبوظبي في اليوم التالي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أرامكو.

وألغت الشركة هذا الأسبوع عروضا ترويجية في نيويورك ولندن، بعدما قررت عدم بيع الأسهم مباشرة لمستثمرين في أسواق متقدمة، والمضي قدما في طرح يركز على السوق المحلية إلى حد كبير بدلا من ذلك.

وحددت أرامكو الأحد الماضي سعرا استرشاديا للصفقة، يُقيم الشركة بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار، ما يقل عن تريليوني دولار كان يستهدفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنه يضعها على المسار لتصبح أكبر طرح عام أولي في العالم.