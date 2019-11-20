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    استقرار أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:04 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    استقرار أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    كتبت- شيرين صلاح:
    استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.
    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
    أسعار الخضروات:
    الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.
    البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه.
    البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.
    الكوسة بين 4 و5 جنيهات.
    الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
    الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
    الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
    أسعار الفاكهة:
    البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
    البرتقال أبو سرة 2 جنيه و5 جنيهات.
    البرتقال السكري بين 2.25 و4.25 جنيه.
    الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات.
    الرمان بين 2 جنيه و6 جنيهات.
    الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

    أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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