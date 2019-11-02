أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة مع بداية الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عددا من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار الأمس، في سوق الجملة بالعبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وكيلو البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه، وكيلو البصل بين 2.75 و4.75 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه.

البصل بين 2.75 و4.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.

اليوسفي بين 5 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 2 و4 جنيهات.

الرمان بين 3 و6 جنيهات.

الكاكا بين 6 و9 جنيهات.