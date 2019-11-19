الدولار ينخفض في الأهلي ومصر في نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في بنكين آخرين.

انخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك والتجاري الدولي إلى 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك البركة عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.