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كرتونة البيض تتراجع جنيهين وأسعار الدواجن مستقرة

01:12 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
كرتونة البيض تتراجع جنيهين وأسعار الدواجن مستقرة

بيض

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض، تراجع بنحو 2.5 جنيه، لتسجل بالمزرعة 30 جنيها مقابل 32.5 جنيه الأسبوع الماضي.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض في السوق تراجعت حاليا إلى نحو 35 جنيها، مقابل 37 و38 جنيها الأسبوع الماضي.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء، اليوم، نحو 19 جنيها، في المزرعة لتباع بالأسواق بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها.

ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي لما بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 33 جنيها بالأسواق.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و4 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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