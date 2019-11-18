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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:43 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها.

ووصل سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكالمياري بين 90 جنيها و210 جنيهات.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور سوق الجملة

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