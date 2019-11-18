إطلاق مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية بالأمم المتحدة في أسوان الاثنين

القاهرة- مصراوي:

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا بمدينة أسوان خلال الشهر الجاري.

وقال بيان صحفي للوزارة اليوم الاثنين إن الوزيرة، هالة السعيد أعلنت إطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية في مدينة أسوان الإثنين المقبل تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال أفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي".

وأضافت في البيان أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الحالية تسهم في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية.

وتتضمن الاتفاقية إزالة الرسوم الجمركية 90% من الخطوط التعريفية، بما يسهم في خفض أسعار السلع وسهولة الإجراءات.

من المقرر أن تتضمن الدورة الرابعة والثلاثين اجتماع "فريق الخبراء المخصص" والذي سينعقد خلال يومي ٢٥ و٢٦ من نوفمبر.

ويشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ويتمثلون في سبع دول هم مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا والسودان وموريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص، بحسب البيان,