البورصة تنخفض 0.23% مع بداية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.23% إلى مستوى 14522 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.07% بنهاية تعاملات أمس الأحد.