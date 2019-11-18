البورصة تنخفض 0.23% مع بداية تعاملات الاثنين
10:28 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.23% إلى مستوى 14522 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.07% بنهاية تعاملات أمس الأحد.
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