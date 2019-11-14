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    المالية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.7% في 2021-2022

    04:59 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    المالية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.7% في 2021-2022

    وزارة المالية

    كتب- أحمد السيد:

    كشف منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل، والصادر اليوم الخميس، عن استهداف وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي 2021-2022، إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2% مستهدفة خلال العام المالي 2020-2021.

    وبحسب المنشور، فإن قيمة العجز الكلي خلال العام المالي 2021-2022، ستصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقابل 447 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة تراجع 13.15%.

    وتستهدف مصر عجزًا كليًا خلال العام المالي الجاري نسبته 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 8.3% خلال عام 2018-2019.

    وتستهدف وزارة المالية زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021-2022، ليصل إلى 6.8%، مقابل 6.4% متوقعة خلال العام المالي 2020-2021.

    وتتوقع وزارة المالية انخفاض أسعار الفائدة على الأذون الحكومية خلال العام المالي المقبل إلى 12.5%، مقابل 15.5% خلال العام المالي الحالي، على أن تستمر في التراجع لتصل خلال العام المالي 2021-2022، إلى نحو 10%.

    وتتوقع وزارة المالية تراجع متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي المقبل إلى نحو 9.1%، مقابل 9.5% خلال العام المالي الحالي، على أن ينخفض خلال العام المالي 2021-2022، إلى 8%.

    وتستهدف وزارة المالية خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 6% بحلول عام 2022-2023، من خلال توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا، وذلك مقابل 7.5% بنهاية عام 2018-2019.

    وبحسب المنشور، فإن الوزارة تعمل على إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد استشارة أكبر الشركات العاملة في هذا المجال كمنصات إلكترونية.

    موازنة العام المالي وزارة المالية الموازنة العامة للدولة

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