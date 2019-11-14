تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.43% إلى مستوى 14545 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع اليوم بقيمة 70 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع 6 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 76.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.42% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 14607 نقاط.