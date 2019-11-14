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    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

    02:53 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

    مقر البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

    وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.43% إلى مستوى 14545 نقطة.

    كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع اليوم بقيمة 70 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع 6 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 76.2 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.42% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 14607 نقاط.

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