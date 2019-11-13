أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، مصر عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.