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تراجع أسعار العملات العربية أمام الجنيه في أسبوع

04:32 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
تراجع أسعار العملات العربية أمام الجنيه في أسبوع

العملات

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار العملات العربية أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بينما ارتفعت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

تراجع سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 52.78 جنيه للشراء و53.38 جنيه للبيع مقابل 52.80 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وظل سعر سعر الدرهم الإماراتي ثابتا ليسجل أمس 4.38 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري أمس 4.23 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.

وفي المقابل ارتفع سعر بيع اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.93 جنيه للشراء و18.09 جنيه للبيع مقابل 17.87 جنيه للشراء و18.08 للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.75 جنيه للشراء و21 جنيه للبيع، مقابل 20.67 جنيه للشراء و20.98 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية الجنيه البنك الأهلي

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