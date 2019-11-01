المركزي ينسق مع الوزارات لاعتماد صرف مستحقات المواطنين بكارت "ميزة"

كتبت - منال المصري:

قال البنك المركزي، إنه ينسق مع الوزارات لاعتماد منظومة الدفع الوطنية في صرف المستحقات النقدية للمواطنين باستخدام كارت ميزة اللاتلامسية.

وأوضح المركزي في التقرير الصادر عن الاستقرار المالي 2018 المنشور على موقعه الإلكتروني، أن هناك تعاون مع وزارة المالية والبنوك المصدرة لبطاقات المرتبات الحكومية على وضع خطوات للعمل على إحلال البطاقات القائمة للمرتبات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية ميزة اللاتلامسية أو بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية.

وكان المركزي أعلن انتهاء إطلاق منظومة الدفع الوطنية في شهر ديسمبر 2018 بهدف تحقيق سيادة واستقلالية نظم الدفع القومية والاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليا داخل مؤسسات مصرية بما يحقق مزيد من الحماية لتلك البيانات بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أن الاعتماد على منظومة الدفع الوطنية تساعد في تقليل العملة الاجنبية التي يتم سدادها للشركات الأجنبية بالإضافة إلي تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين بهدف تحقيق الشمول المالي.

وأشار التقرير إلي الانتهاء من قبول بطاقات "ميزة" عبر ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبنوك العاملة بمصر وعددها 13 ألف ماكينة،.

وأوضح التقرير الصادر عن المركزي، الانتهاء من قبول بطاقات ميزة على كافة نقاط البيع الالكتراونية الخاصة بالتجار وعددها 77 ألف نقطة بيع إلكتراونية مع البنوك المقدمة لخدمات القبول.

كما أصدر البنك المركزي لعدد 21 بنكا يرغب في إصدار بطاقات الدفع الوطينة ميزة الرخص الخاصة بإصدار تلك البطاقات، وقام بالفعل عدد 7 بنوك بالبدء في إصدار بطاقات ميزة وهي بنك القاهرة، مصر، والأهلي المصري، والتجاري الدولي والزراعي المصري، والمصرف المتحد وقناة السويس.