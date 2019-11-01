قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها في أكتوبر

القاهرة – مصراوي:

حققت قناة السويس، أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال أكتوبر الماضي، بحسب بيان من الهيئة اليوم الجمعة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في البيان المنشور على الموقع الرسمي للهيئة اليوم إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2019 سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية الشهرية في تاريخ القناة.

وحققت القناة أعلى إيراد شهري بلغ 515.1 مليون دولار وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية 108.9 مليون طن، بحسب البيان.

وقناة السويس هي أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة المصرية.

وأضاف رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2019 شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 133 سفينة بنسبة زيادة قدرها 8%.

وبلغت إجمالي الحمولات الصافية 108.9 مليون طن في الشهر الماضي مقابل 103 ملايين طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 5.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت5.7 %، وفقا للبيان.

يذكر أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي كانت قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة وهى عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار.