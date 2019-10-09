  • عاجل:مباشر.. قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي والزمالك يترقبان

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاجتياح التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    الليرة التركية تتراجع بعد إطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا

    06:01 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    الليرة التركية تتراجع بعد إطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا

    الليرة التركية

    القاهرة- وكالات:

    قفزت مؤشرات تقلبات الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع بعد أن ضعفت الليرة في أعقاب إطلاق أنقرة عمليتها العسكرية في سوريا، بحسب وكالة رويترز.

    وأظهرت بيانات من فينكس ارتفاع مؤشر تقلبات أسبوع واحد إلى 10.35%، في حين قفز مؤشر عام واحد إلى 17.8%، مسجلا أعلى مستوياته في 4 أسابيع. وهبطت الليرة 0.5% مقابل الدولار.

    وتعرضت السندات الدولارية السيادية لتركيا لضغوط، اليوم الأربعاء، بعد أن بدأ الجيش التركي عملية عبر الحدود داخل سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

    وتعرضت الإصدارات طويلة الأجل لأشد التراجعات، لينخفض سند 2045، 0.7 سنت إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، حسبما أظهرته بيانات تريدويب.

    الليرة التركية الجنيه المصري سوريا تركيا عمليات عسكرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان