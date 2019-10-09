الليرة التركية تتراجع بعد إطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا

القاهرة- وكالات:

قفزت مؤشرات تقلبات الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع بعد أن ضعفت الليرة في أعقاب إطلاق أنقرة عمليتها العسكرية في سوريا، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات من فينكس ارتفاع مؤشر تقلبات أسبوع واحد إلى 10.35%، في حين قفز مؤشر عام واحد إلى 17.8%، مسجلا أعلى مستوياته في 4 أسابيع. وهبطت الليرة 0.5% مقابل الدولار.

وتعرضت السندات الدولارية السيادية لتركيا لضغوط، اليوم الأربعاء، بعد أن بدأ الجيش التركي عملية عبر الحدود داخل سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

وتعرضت الإصدارات طويلة الأجل لأشد التراجعات، لينخفض سند 2045، 0.7 سنت إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، حسبما أظهرته بيانات تريدويب.