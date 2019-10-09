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    الحديد والصلب: خفض سعر الغاز يوفر للشركة 225 مليون جنيه سنويًا

    02:55 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    الحديد والصلب: خفض سعر الغاز يوفر للشركة 225 مليون جنيه سنويًا

    شركة الحديد والصلب

    كتبت- شيماء حفظي:

    توقعت شركة الحديد والصلب المصرية أن تتراجع تكلفة استهلاكها للغاز الطبيعي بقيمة 225 مليون جنيه سنويًا، بعد قرار رئيس الوزراء بخفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع الأسبوع الماضي.

    وقال بيان للشركة اليوم الأربعاء أرسلته للبورصة إن الشركة تستهلك كمية غاز طبيعي تبلغ 237 مليون متر مكعب سنويًا بقيمة إجمالية 1.097 مليار جنيه تقريبًا في حالة كان سعر الغاز 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

    وبحسب البيان فإن بعد قرار رئيس الوزراء بخفض سعر الغاز الطبيعي إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، تصل تكلفة استهلاك الغاز إلى 872 مليون جنيه تقريبًا.

    وأضافت الشركة أنها ستحقق وفرًا يبلغ حوالي 225 مليون جنيه سنويًا.

    وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي، عن موافقة الحكومة على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

    وخفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

    شركة الحديد والصلب الغاز الطبيعي مصطفي مدبولي

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