غدا.. اتحاد الغرف التجارية يبحث مع وفد روسي ضخ استثمارات مشتركة

كتبت- منار الرخ:

يبحث الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، مع سيرجي كاتيرن، رئيس اتحاد الغرف الروسية، والوفد المرافق له، سبل جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، غدًا.

وقال إبراهيم العربي، في بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، إن زيارة الوفد الروسي تأتي في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة لزيادة التعاون.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أنه سيتم استعراض الفرص الاستثمارية في مصر أمام الجانب الروسي في القطاعات المختلفة وبحث إقامة استثمارات مشتركة.

وأوضح العربي، أن مصر بها مشروعات ضخمة في الأنشطة المختلفة يستطيع الجانب الروسيالاستفادة منها في ظل تحسن المناخ الاستثماري في مصر في الفترة الأخيرة.

وأشار العربي، إلى أن زيارة الوفد الروسي تأتي ضمن سلسلة الوفود المتبادلة بين اتحاد الغرف المصرية والمؤسسات الاقتصادية في الدول المختلفة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية.