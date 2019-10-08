مصر للألومنيوم: قرار خفض سعر الغاز يوفر للشركة 31 مليون جنيه سنويًا

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للألومنيوم إن قرار خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع سيوفر 31 مليون جنيه من تكلفة استهلاك الغاز بالمصنع سنويًا.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي، عن موافقة الحكومة على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وخفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

وأضافت الشركة في بيان مرسل للبورصة أمس الاثنين أن تكلفة استهلاك الغاز سنويًا في حالة سعره 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية تصل قيمته إلى 114 مليون جنيه تقريبًا مقابل 145 مليون جنيه تقريبًا في حالة سعره 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وقالت شركة مصر للألومنيوم اليوم إنها تستهلك كمية غاز طبيعي يتراوح بين 32 إلى 34 مليون متر مكعب سنويًا بقيمة تصل إلى 145 مليون جنيه تقريبا وذلك في حالة سعر 7 دولارت للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وتأسست الشركة في 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.

وتعد الكهرباء هي المكون الرئيسي في عملية إنتاج الشركة، حسبما تقول بياناتها السابقة.