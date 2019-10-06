أسعار الدواجن تنخفض.. وتوقعات بارتفاعها مع دخول الشتاء وزيادة الأعلاف

كتبت- دينا خالد وشيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو في المزرعة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، والذي توقع في الوقت ذاته ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجع إلى 18 جنيها مقابل 20 جنيها الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع بالأسواق اليوم، بنحو 23 جنيها مقابل 25 جنيها الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار لانخفاض الطلب على الشراء خلال الأيام الماضية.

وارتفع سعر كرتونة البيض جنيها واحدا ليصل إلى 32.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بسعر يتراوح بين 37 و38 جنيها بالأسواق، وفقا لقول السيد.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق.

وفي الوقت ذاته، توقع عبد العزيز السيد، أن تشهد أسعار الدواجن، ارتفاعا خلال الدورة الجديدة، نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف والكتكوت، فضلا عن دخول فصل الشتاء الذي يحتاج للتدفئة في ظل ارتفاع أسعار الغاز، وزيادة النفوق بسبب انتشار الأمراض في فصل الشتاء.

وذكر السيد، أن أسعار أعلاف الدواجن ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، نتيجة لارتفاع الفول الصويا بنحو 700 جنيها للطن وهو يمثل نحو 30% من من مكونات صناعة العلف.

وأضاف أن كيلو العلف ارتفع بنحو 350 جنيها للطن، ليصل إلى 6650 جنيها مقابل 6300 جنيها الأسبوع قبل الماضي.

وأشار السيد، إلى أن سعر الكتكوت عمر يوم ارتفع هو الآخر ليصل إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات الأسبوع قبل الماضي.

وتعتبر أسعار الدواجن اليوم، هي الأقل خلال العام الجاري، بحسب عبد العزيز السيد، بعدما شهدت تراجعا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة.

وطالب السيد بضرورة وجود بورصة دواجن عادلة تحدد سعر المزرعة والبيع للمواطنين، حتى لا يخسر صغار المنتجين، ولا يتضرر المواطنون من الظروف المفاجئة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.