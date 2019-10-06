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    روسيا تقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار "أوبك"

    02:29 ص الأحد 06 أكتوبر 2019
    روسيا تقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار "أوبك"

    روسيا تقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار أوبك

    رويترز:

    ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الزراعة اقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

    ونقلت إنترفاكس عن جوردييف قوله للصحفيين بعد اجتماع مع وزيرة الزراعة الألمانية إن "أوبك الحبوب" تستهدف إلى ضمان الاستقرار في سوق الحبوب وتنسيق سياسة الأسعار وحل مشكلات الجوع في العالم وقد تشمل روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وغيرهم، حسبما ذكرت "روتيرز".

    وروسيا، أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، ولكنها ليست عضوا في أوبك.

    ودأب نائب رئيس الوزراء أليكسي جوردييف، وهو أحد المسؤولين المخضرمين في القطاع الزراعي الروسي، على الدعوة لإنشاء "أوبك الحبوب" في السنوات السابقة. وكان وزيرا للزراعة لمدة عشر سنوات حتى عام 2009.

    وتمثل تصريحاته السبت المرة الأولى التي يعود فيها إلى الفكرة بشكل علني منذ عودته إلى الحكومة في عام 2018، وفق "رويترز".

    روسيا أوبك إنشاء منظمة للحبوب
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