الصناعة: تكليف أشرف إمام بتسيير أعمال المطابع الأميرية لـ 3 أشهر

القاهرة – مصراوي:

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بتكليف أشرف إمام عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة.

وتمتد فترة عمل إمام، في تيسير الأعمال، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 5 أكتوبر الجاري، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة، أن التكليف يأتي خلفا للمهندس عماد فوزي والذي انتهت مدة تكليفه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.