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    الصناعة: تكليف أشرف إمام بتسيير أعمال المطابع الأميرية لـ 3 أشهر

    10:27 ص الجمعة 04 أكتوبر 2019
    الصناعة: تكليف أشرف إمام بتسيير أعمال المطابع الأميرية لـ 3 أشهر

    المطابع الاميرية

    القاهرة – مصراوي:

    أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بتكليف أشرف إمام عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة.

    وتمتد فترة عمل إمام، في تيسير الأعمال، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 5 أكتوبر الجاري، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

    وأوضحت الوزارة، أن التكليف يأتي خلفا للمهندس عماد فوزي والذي انتهت مدة تكليفه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

    وزارة التجارة والصناعة المطابع الأميرية أشرف إمام عبد السلام الإدارة المركزية للشئون المالية

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