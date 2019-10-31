4 جنيهات زيادة بأسعار الذهب في مصر تأثرا بالأسواق العالمية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر 4 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وذلك بعد زيادة ملحوظة في الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 675 جنيها مقابل 671 جنيها أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 579 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 771 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 9.43 دولار بنسبة 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1505.09 دولار في الساعة الثانية عشرة و55 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.