البورصة ترتفع مع نهاية تعاملات اليوم بدعم من مشتريات الأجانب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات أجنبية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 14477 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء اليوم بقيمة 246.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 215.6 مليون جينه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 30.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.15% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 14465 نقطة.