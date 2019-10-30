البورصة المصرية تطلق مسلسل "حكاية سهم" للتعريف بأهمية سوق المال

القاهرة- مصراوي:

أطلقت البورصة المصرية، لأول مرة، مسلسل درامي كارتوني، يحمل اسم "حكاية سهم"، مكون من 13 حلقة، يهدف إلى التعريف بأهمية البورصة ودورها كمنصة هامة لتمويل الشركات.

وأذاعت البورصة 3 حلقات من المسلسل على منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصل إذاعة باقي الحلقات على مدار الأسابيع المقبلة.

المسلسل يحكي قصة "شريف" الشاب الذي يقرر إنشاء شركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية، والاستعانة بالبورصة المصرية من أجل الحصول على التمويل اللازم لتوسيع نشاطه وحجم أعماله، وذلك من خلال نص درامي، يتناول المعلومات الخاصة بالبورصة بأسلوب سهل وبسيط.

وتعتبر البورصة من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها في الحصول على تمويل من خلال طرح أسهم في السوق، بما يسمح بدخول مساهمين جدد، يشاركون في عملية التمويل.



لمشاهدة الحلقات التي تم عرضها حتى الآن من مسلسل "حكاية سهم":

الحلقة الأول

الحلقة الثانية



الحلقة الثالثة

