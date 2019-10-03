البنك المركزي يستهدف نشر مليون نقطة قبول إلكتروني في 3 سنوات

كتب- منال المصري:

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي يستهدف نشر مليون نقطة قبول إلكتروني خلال السنوات الثلاثة المقبلة، موضحًا أن عدد نقاط البيع "Pos" في مصر تصل إلى 94 ألف نقطة، بفضل قرار ميكنة المدفوعات الحكومية.

وأضاف حسين، خلال مؤتمر صحفي بالبنك المركزي اليوم الخميس، أن التحول للتكنولوجيا المالية يحقق العديد من الفوائد للاقتصاد المصري، "فكل جنيه يتم استثماره في التكنولوجيا يعود بفائدة 1.6 جنيه على الاقتصاد، كما أن كل فرصة عمل يتم توفيرها في هذا الأمر توفر 5.6 فرصة عمل غير مباشرة".

وأشار إلى أن التوجه الحالي للبنك المركزي هو التحول للرقمنة وضم مزيد من العملاء للبنوك، لتحقيق الفوائد للمواطن المصري والاقتصاد، حيث يستطيع العميل استخدام مرتبه بشكل إلكتروني، وتوفير الوقت والجهد.

وذكر حسين أن نسبة الشمول المالي في مصر تصل إلى 23-33%، ومع الرقمنة يمنح البنوك القدرة على استخدام الأموال في الإقراض لزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية، وسداد الالتزامات بشكل دقيق.

وأكد أن التعامل الإلكتروني يوفر نحو 94 مليار جنيه للاقتصاد المصري، يتم إهدارها في حالة التعامل بالكاش، بما يمثل 2.2% من الدخل القومي لمصر.