توفيق: اجتماع مع بنكين سويسري وإيطالي الأسبوع المقبل لتمويل ماكينات الغزل الجديدة

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وفدًا من بنكين سويسري وإيطالي سيزور القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث تمويل الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأضاف الوزير:"هناك مفاوضات مع المؤسسات لتمويل شراء المعدات والآلات للشركة القابضة للغزل والنسيج".

وستقترض الشركة القابضة للغزل والنسيبج، نحو 540 مليون يورو، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير، من بنكين أحدهما إيطالي والآخر سويسري بعد موافقة مجلس الوزراء على ضمان وزارة المالية للشركة القابضة للغزل لدى المؤسسات الدولية، بحسب ما قاله الوزير لمصراوي سابقا.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق الشهر الجاري، على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين سويسرية إيطالية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الضمانة بهدف حصول القابضة للقطن والغزل والنسيج على تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، وذلك دعما للقطاع.

وقال الوزير في تصريحات سابقة، إن الوزارة ستفتح الاعتماد المالي لكامل القيمة قبل نهاية العام الجاري، وهذا يعد وقتًا مناسبًا حيث أن خطة التطوير تتضمن توريد المعدات الجديدة بداية العام المقبل.



وأوضح "تحدثنا مع البنكين قبل ذلك، لكن الآن سنبدأ السير في الإجراءات الرسمية الأخيرة للحصول على التمويل".

وتوقع الوزير، أن يكون بداية توريد المعدات الحديثة لمصانع شركات الغزل والنسيج أبريل المقبل، وأوضح أن الوزارة دفعت مقدمات مالية للشركات المصنعة لتلك الآلات وبدأت بالفعل إنتاجها.

وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وايطالية) ضمن خطة تطوير القطاع.

وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وستتم عملية التوريد على مرحلتين، حيث يتم توريد المرحلة الأولى في الربع الأول من العام 2020، وتكون المرحلة الثانية من التوريدات في الربع الأول من العام 2021" بحسب تصريحات سابقة للوزير.