19 % تراجعا في أرباح "جهينة" خلال 9 أشهر رغم زيادة الإيرادات

كتبت- دينا خالد:

أظهرت نتائج أعمال شركة جهينة للصناعات الغذائية، تراجع صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بنحو 18.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، سجلت جهينة صافي أرباح بقيمة 291 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقابل 357.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2019 لتسجل 5.7 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 7%.

وقالت شركة جهينة، في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال، إن قطاع الألبان احتل صدارة إيرادات الشركة بنسبة 48% بقيمة 2.8 مليار جنيه، ويليه قطاع الزبادي بنسبة 24% بقيمة 1.4 مليار جنيه، حيث ارتفعت إيرادات القطاعين خلال التسعة شهور الأولى من العام بنسبة 8% و15% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت مبيعات قطاع العصائر بالشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 7%، لتسجل نحو 1.2 مليار جنيه.

وحققت الشركة نموا في مبيعات الربع الثالث من العام بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من 2018، لتصل إلى 2 مليار جنيه، وبصافي ربح 101 مليون جنيه خلال الربع.

وخلال الربع الثالث من عام 2019، احتل قطاعا الألبان والعصائر صدارة الإيرادات، حيث بلغت مساهمتهما 49%، و23% على التوالي.

وبحسب القوائم المالية، زادت تكلفة المبيعات خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 4 مليارات جنيه مقابل نحو 3.8 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 5.3%.

كما ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع خلال أول 9 أشهر إلى نحو 868.7 مليون جنيه مقابل 717.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 21.1%.

وأوضحت الشركة، أنها استطاعت المحافظة على ريادتها لسوق الألبان والعصائر، رغم من التحديات التي لا يزال يواجهها القطاع على مستوى القوى الشرائية.