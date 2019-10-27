ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والكوسة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق الجملة بالعبور.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 5 و7 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد آخر من أصناف الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 2.75 و4.75 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.

الجوافة بين 2 و4 جنيهات.

الرمان بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي 7 جنيهات و11 جنيها.

الكاكا بين 6 و9 جنيهات.