وزير الاتصالات يبحث مع "ديل تكنولوجيز" التوسع في تصدير الخدمات الرقمية

كتب- محمد علاء الدين:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليوم الخميس، مع ممثلي شركة ديل تكنولوجيز العالمية لحلول التكنولوجيا، سبل التوسع في تصدير الخدمات الرقمية الخاصة بالشركة من مصر للأسواق المجاورة، وذلك على هامش زيارتهم لمصر.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم، جاء ذلك خلال مشاركة طلعت في الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح مركز التميز الخاص بالشركة في القاهرة.

وأوضح طلعت أن نمو وتطور شركة ديل تكنولوجيز في مصر خلال السنوات العشرة الماضية دليل قوي على وجود فرص استثمارية واعدة في مصر وكفاءات مدربة على أعلى مستوى.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن اجتماع وزراء الاتصالات الأفارقة، غدا الجمعة، في مدينة شرم الشيخ بحضور 60 وزير اتصالات أفريقيًا، تمهيدا لإطلاق فعاليات مؤتمر الاتصالات الراديوية، الاثنين المقبل لمدة 5 أسابيع.

يشار إلى أن مؤتمر الاتصالات الراديوية بصدد وضع تعريفات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G.