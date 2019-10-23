بينها الأهلي ومصر.. أسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في بنكين أخرين.

وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك كريدي أجريكول إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية، قرشين، في بنك قناة السويس إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، قرشا واحدا، إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار، قرشين، في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار، في بنك البركة عند 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية، ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.16 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

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