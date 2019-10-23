ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن تأثرًا بحالة الطقس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بقيمة طفيفة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال السيد، أن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 19 جنيها مقابل 18 جنيها الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع بالأسواق اليوم، بنحو 24 جنيها.

وأرجع السيد، ارتفاع السعر إلى هطول أمطار غزيرة يومي أمس واليوم والذي نتج عنها تعطل نقل الدواجن للمحلات مما رفع السعر.

وسجل سعر كرتونة البيض 32.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بالسوق بسعر يتراوح بين 37 و38 جنيها، وفقا لقول السيد.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 4 و6 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.