الإحصاء: 4% زيادة في عدد طلاب التعليم العالي خلال العام الماضي

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي للعام الجامعي الماضي إلى نحو 3 ملايين و104 آلاف طالب، مقابل 2 مليون و985 ألف طالب في عام 2017-2018، بنسبة زيادة 4%.

وأضاف الجهاز أن عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الجامعي الماضي وصل إلى نحو 2 مليون و263 ألف طالب، يمثلون 72.9% من إجمالي طلاب التعليم العالي، مقابل 2 مليون و212 ألف طالب في عام 2017-2018، بنسبة زيادة 2.3%.

ووصل عدد الجامعات الحكومية والأزهر إلى 28 جامعة العام الماضي تحتوي على 513 كلية منها 278 كلية نظرية بها مليون و756 ألف طالب، بنسبة 77.6% من إجمالي عدد طلاب هذه الجامعات، و235 كلية عملية بها 507 آلاف طالب، بنسبة 22.4% من إجمالي طلاب هذه الجامعات.

ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأزهر في عام 2018-2019 إلى 101 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون.

وسجل عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة 195 ألف طلاب يمثلون 6.3% من إجمالي طلاب التعليم العالي في عام 2018-2019، مقابل 170 ألف طالب في عام 2017-2018، بنسبة زيادة 14.2%.

وبلغ عدد الجامعات الخاصة في مصر خلال العام الماضي 25 جامعة تحتوى على 153 كلية منها 54 كلية نظرية بعدد 49.8 ألف طالب بنسبة 25.6% من طلاب هذه الجامعات،

و99 كلية عملية بعدد 144.9 ألف طالب بنسبة 74.4% من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.

ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة في عام 2018-2019 إلى 10.7 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون.

وسجل عدد الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 440 ألف طلاب يمثلون 14.1% من إجمالي طلاب التعليم العالي في عام 2018-2019، مقابل 404 آلاف طالب في عام 2017-2018، بنسبة زيادة 9%.

ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا الخاصة في عام 2018-2019 إلى 9242 عضو هيئة تدريس ومعاونا.

وسجل عدد الطلاب المقيدين بالأكاديميات 33.2 ألف طلاب يمثلون 1.1% من إجمالي طلاب التعليم العالي في عام 2018-2019، مقابل 31.2 ألف طالب في عام 2017-2018، بنسبة زيادة 6.5%.

ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديميات في عام 2018-2019 إلى 2262 عضو هيئة تدريس ومعاونا.

وسجل عدد الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة 147.6 ألف طلاب يمثلون 4.8% من إجمالي طلاب التعليم العالي في عام 2018-2019، مقابل 132.1 ألف طالب في عام 2017-2018، بنسبة زيادة 11.7%.

ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة في عام 2018-2019 إلى 2565 عضو هيئة تدريس ومعاونا.

وسجل عدد الطلاب المقيدين بالمعاهد المتنوعة الخاصة 25.7 ألف طلاب يمثلون 0.8% من إجمالي طلاب التعليم العالي في عام 2018-2019، مقابل 35.8 ألف طالب في عام 2017-2018، بنسبة انخفاض 28%.

ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة في عام 2018-2019 إلى 454 عضو هيئة تدريس ومعاونا.