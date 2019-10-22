بنك مصر يتيح لعملاء محافظ المحمول الشراء من نقاط البيع عبر "QR Code"

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه أتاح إمكانية الشراء باستخدام تكنولوجيا رمز الاستجابة السريع "QR Code" لعملاء محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية.

وأضاف البنك أن إطلاق هذه الخدمة يأتي انطلاقا من دوره في تقديم الخدمات الإلكترونية، ودعما لجهود الشمول المالي؛ من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، وﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، وغيرها.

وذكر البنك أنه يستهدف من تقديم الخدمة من خلال شبكة نقاط البيع الخاصة به بالتعاون مع شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، تمكين الأفراد من شراء المنتجات بسهولة وأمان بدون الحاجة للدفع النقدي.

وبحسب البنك، فإنه لإتمام عملية الشراء يقوم العملاء بمسح رمز الاستجابة السريع لعملية الشراء على نقطة البيع الخاصة بالتاجر من خلال المحفظة الإلكترونية، ومن ثم تظهر البيانات الخاصة بعملية الشراء ولتأكيد الدفع يتم إدخال الرقم السري الخاص بالمحفظة.

وأوضح البنك أنه يوفر الخدمة من خلال شبكة "ميزة ديجيتال" لتمكين أكثر من 13 مليون مستخدم لمحافظ الهاتف المحمول من الاستفادة من الخدمة، مما يسهم في زيادة عدد المعاملات المالية التي تتم من خلال محافظ الهاتف المحمول.

وأشار إلى تقديمه خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق "محفظة بنك مصر -BM WALLET"، التي تتيح للعملاء تحويل الأموال من محفظة البنك لأي محفظة أخرى في مصر، والسحب والايداع في المحفظة من خلال أكثر من 8 آلاف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية ومن خلال أكثر من 90 ألف منفذ فوري.

كما تشمل الخدمات التي توفرها المحفظة دفع فواتير المرافق العامة، وفواتير التليفون الأرضي والمحمول، وشراء التذاكر، وشحن رصيد الهاتف المحمول والتبرعات، كما يُمكن لمستخدمي المحفظة الإيداع في المحفظة عن طريق ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر والمدفوعة مقدما) ذاتيا من خلال التطبيق أو من خلال فروع البنك، بحسب البيان.

وقال البنك أنه أتاح أيضا لعملائه الحاصلين على قروض عقارية سداد أقساط القرض من خلال المحفظة "كأول بنك في مصر يتيح هذه الخدمة لعملائه"، ويقوم البنك بتوفير الاشتراك في الخدمة عن طريق أكثر من 650 فرعا على مستوى الجمهورية، بحسب البيان.