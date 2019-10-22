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    مشتريات محلية وأجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

    03:05 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    مشتريات محلية وأجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.16% إلى مستوى 14201 نقطة.

    وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء خلال جلسة اليوم بقيمة 5.7 مليون جنيه، وكذلك تعاملات المستثمرين الأجانب بقيمة 5.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.9 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.43% إلى مستوى 14178 نقطة.

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