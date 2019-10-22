أسعار الأسمنت تتراجع 50 جنيها في الطن بسبب الركود وزيادة المعروض

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأسمنت في الأسواق، بقيمة تتراوح بين 20 و50 جنيها للطن منذ بداية الأسبوع الجاري، بحسب ما قاله أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وسجل سعر طن الأسمنت مع بداية الأسبوع الجاري، ما بين 750 و800 جنيه للمستهلك، مقابل 800 و820 جنيها الأسبوع الماضي، وانخفض سعر تسليم المصنع حوالي 20 جنيها إلى ما بين 630 و700 جنيه للطن، وفقا لما قاله الزيني.

وقال عبد العزيز قاسم، نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع الأسعار سببه حالة الركود التي يشدها سوق الأسمنت وزيادة المعروض.

وأضاف قاسم، أن تجار الأسمنت يضطرون إلى خفض أسعارهم لتحريك السوق تجنبا للركود الكامل.

ويواجه قطاع الأسمنت في مصر أزمات مستمرة منذ تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإنتاج تزامنا مع هبوط الطلب بسبب تراجع الحالة المعيشية لقطاع كبير من المصريين، ودخول طاقات إنتاجية جديدة للسوق، وهو ما تسبب في زيادة فائض المعروض عن الطلب.

وأظهرت الشهور الأخيرة تفاقم معاناة شركات الأسمنت مع اتجاه بعضها للإغلاق، مثل تصفية الشركة القومية للأسمنت، بالإضافة إلى إعلان شركة السويس للأسمنت، في مايو الماضي، إيقاف مصنع أسمنت بورتلاند طرة، التابع لها، مؤقتًا، نتيجة الخسائر التي تكبدها المصنع، والتي وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى 72 مليون جنيه.

وذكر تقرير لوحدة الأبحاث في بنك استثمار فاروس، صدر في مايو الماضي، أن شركات الأسمنت تواجه ضغوطا كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، ما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول بنسبة 5.3%

وتشكو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، بصفة مستمرة، من التحديات التي تواجه الشركات بسبب ارتفاع الفائض في الإنتاج عن الطلب بنحو 33 مليون طن بنهاية العام الماضي.

ووصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر والبالغة 19 شركة بينها 18 شركة قطاع خاص، نحو 83 مليون طن العام الماضي، بحسب بيانات سابقة من الشعبة.

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