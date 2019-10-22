مستثمرون كويتيون يعلنون رغبتهم في الاستثمار بمصر في 4 مجالات

سحر نصر: ما تنفذه مصر من مشروعات كبرى سيعزز التجارة بين الشرق والغرب

كتب- مصطفى عيد:



أعلن وفد من المستثمرين الكويتيين، خلال لقاء مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن رغبته في ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية والمصرفية والخدمية والعقارية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء.

وقال محمد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن الشركات الكويتية تبحث فرص الاستثمار في مجال إنشاء أرصفة صناعة وصيانة السفن بإقليم قناة السويس، لأن مصر لديها الإمكانية لأن تكون المركز الإقليمي لهذه الصناعة الهامة، بسبب تنافسية الموقع والعمالة والبيئة الاستثمارية.

وأعرب مروان بودي، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الكويتية، خلال اللقاء، عن رغبة شركته الاستثمار في مجال البنية الأساسية للمطارات، وإنشاء صالات طيران خاصة بالشركة، بسبب كثافة رحلات طيران الجزيرة من وإلى مصر.

وأشار بودي إلى أن طيران الجزيرة هو المشغل الثاني للطائرات في مصر بعد الشركة الوطنية "مصر للطيران"، وأن كل 4 ساعات هناك طائرة تابعة لطيران الجزيرة تُحلق بالأجواء المصرية وكافة المطارات المصرية.

وأشاد الوفد الكويتي، بالفرص الاستثمارية الواعدة خاصة فى مجال العقارات، مؤكدين عزمهم زيادة استثماراتهم في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، وفقا للبيان.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن الإصلاح التشريعي الذي نفذته مصر خلال الفترة السابقة، أتاح المجال لتوسعات جديدة للشركات المستثمرة في مصر ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، مشيدة بقصص النجاح التي تحققها الاستثمارات الكويتية في مصر والتي وصلت إلى 5.1 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة إلى تعديلات قانون الاستثمار، التي أتاحت استفادة توسعات المشروعات القائمة من الحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من قانون الاستثمار.

وذكرت أن الوزارة تنسق مع كافة الوزارات لإزالة أي تحديات تواجه عمل المستثمرين في مصر، ومساعدتهم على الاستدامة في ضخ الاستثمارات، لما لها من تأثير إيجابي على معدلات التشغيل والنمو والتنمية.

ودعت الوزيرة، الوفد الكويتي لحضور منتدى أفريقيا 2019، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التوسع في السوق الأفريقية، وعقد الشراكات مع الشركات المصرية للاستثمار في أفريقيا.

وأشار محمد عبد الوهاب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، خلال اللقاء، إلى وجود فرص استثمارية واعدة في المناطق الاستثمارية، والتي يمكن للمستثمرين الكويتيين الاستثمار فيها والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار.

وأضاف عبد الوهاب أن مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة في محافظات مصر ساهمت في تسهيل إجراءات ضخ الاستثمارات الجديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

وقال ناصر الساير، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، إن البنك شاهد على تطور بيئة الاستثمار في مصر، سواء في الجانب التنفيذي أو الجانب التشريعي، مشيرا إلى أن البنك استثمر في مصر حوالي مليار دولار، منذ دخوله السوق المصري في عام 2007.

وأضاف الساير أنه يتم إعادة استثمار كافة أرباح البنك في السوق المصري بسبب بيئة الاستثمار الجيدة والعائد المرتفع للاستثمار، ليصبح عدد فروع البنك 50 فرعا، يعمل بها 1600 موظف.

وأشاد حسين علي الخرافي، رئيس اتحاد الصناعات الكويتية، بالطفرة والنقلة النوعية التي شهدتها البنية الأساسية في مصر، خلال السنوات القليلة الماضية، ما أتاح للشركة زيادة استثماراتها بمصر، وإعادة استثمار الأرباح في مشروعات جديدة بالسوق المصري.

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، الوفد الكويتي في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث اسمتع الوفد لشرح من مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، لشرح حول خريطة مصر الاستثمارية، التي تتيح كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر، وتضم نحو 3000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات.

وشاهد الوفد الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر، بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، بحسب البيان.

وذكرت الوزيرة، أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية، يصدرون كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين والاستجابة لمقترحاتهم بشكل آني، لضمان استدامة وكفاءة الخدمات.

وضم الوفد الكويتي رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية، رئيس شركة طيران الجزيرة، ورئيس بنك الكويت الوطني، وصالح السلمي، رئيس اتحاد شركات الاستثمار، وجواد بوخمسين، رئيس مجموعة بوخمسين القابضة، وخالد المشعان، رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية للعقارات، ومعتصم الوزان، عضو مجلس إدارة شركة ميزان القابضة، وبسام العثمان، نائب الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي.