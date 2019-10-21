محمد عمران يفتتح غدا الدورة الرابعة لملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية"

كتب- مصطفى عيد:

يفتتح محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية"، الذي تنظمه مبادرة "شراكة التنمية" بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية،

وبحسب بيان من الشركة المنظمة، يعد الملتقى أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية، لاستعراض دورها في تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الملتقى الذي ينعقد تحت عنوان "التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار"، فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين مؤسسات التمويل والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، للاستفادة من الفرص الاستثمارية.

كما يبحث الملتقى تمكين التخطيط المالي في المجالات الخدمية والتجارية والصناعية المتنوعة، وذلك في ضوء خطط تحول الدولة المصرية إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة تدعم الابتكار في تطوير المنتجات المالية والتمويلية.

ويشارك في الملتقى، 200 من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلون من القطاعين العام والخاص، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية، ووكالات التصنيف الدولية، والعديد من الخبراء والمتخصصين فى الشئون المصرفية والتمويل والتأمين والمال والاستثمار، وقيادات المؤسسات المالية غير المصرفية.