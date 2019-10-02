تقرير يكشف عن أكبر 10 بنوك بمصر من حيث عدد العملاء من الشركات المتوسطة

كتبت- منال المصري:

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن أن أكبر 10 بنوك ساهمت في تمويل 5076 من عملاء الشركات المتوسطة حتى نهاية يونيو الماضي، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مطلع 2016 بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة مدعمة متناقصة، تتراوح بين 5% للمشروعات الصغيرة، و7% لتمويل المشروعات المتوسطة للآلات والمعدات، و12% لتمويل المشروعات المتوسطة لرأس المال العامل.

ويشمل ترتيب قائمة أكبر 10 بنوك من الأكبر من حيث عدد العملاء إلى الأقل، بنك مصر في المركز الأول بعدد عملاء بلغ 1534 عميلا، ثم بنك قطر الوطني بعدد 1084 عميلا، ثم البنك الأهلي بالمركز الثالث بعدد عملاء 894 عميلا، وجاء البنك التجاري الدولي في المركز الرابع بعدد 357 عميلا.

وفي المركز الخامس بالقائمة جاء بنك الإسكندرية بعدد عملاء بلغ 326 مستفيدا، وجاء بنك الكويت الوطني بالمركز السادس بعدد 200 مستفيد، ثم البنك التجاري وفا في المركز السابع بعدد 183 عميلا، ثم بنك الإمارات دبي الوطني بالمركز الثامن بعدد 182 مستفيدا.

وجاء المصرف المتحد في المركز التاسع بعدد 169 مستفيدا، ثم البنك العربي بالمركز الأخير بعدد 157 مستفيدا.