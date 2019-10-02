"رواد الهندسة الحديثة" تدرس مشروعات مقاولات وهندسة في الكاميرون

القاهرة- مصراوي:

تدرس شركة رواد الهندسة الحديثة "RME"، التوجه نحو السوق الكاميروني والتعاون المشترك في مجالات التشييد والبناء والمقاولات والهندسة خلال المرحلة المقبلة.

وقال المهندس محمد محلب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن هناك فرص كبيرة للتعاون المصري الأفريقي في مختلف المجالات وفي مقدمتها المقاولات والتشييد والاستشارات الهندسية، مضيفا أن الشركة تدرس فرص التعاون مع دولة الكاميرون في إقامة مشروعات تنموية خلال الفترة المقبلة.

وقال محلب إن المباحثات مع الجانب الكاميروني إيجابية للغاية مشيرا إلى أنه لمس ترحيبا كبيرا للتعاون في ظل دعم القيادة السياسية والحكومة لدعم توجه القطاع الخاص إلى دول القارة الأفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

وأشار إلى أن الشركة عقدت لقاء مع جابرييل دودو ندوكي وزير التعدين والصناعة والتنمية التكنولوجية الكاميروني لبحث التعاون المحتمل في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف المجالات في دولة الكاميرون في إطار خطتها للتوجه نحو أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن "الدافع في التوجه الخارجي هو المساهمة في بناء أفريقيا وشجاعتنا ورؤيتنا المستقبلية لأهمية أفريقيا لمصر ما يدفعنا لبناء علاقات قوية للشراكة مع مختلف دول أفريقيا".

وأضاف أن قوة العلاقات المصرية الأفريقية على الصعيدين السياسي والاقتصادي خاصة مع دولة الكاميرون يدفع القطاع الخاص المصري للتفكير في إقامة شراكة وهو ما تسعى إليه الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب الكاميروني في تنفيذ المشاريع التنموية في قطاعات الاستشارات الهندسية والمقاولات والبناء.