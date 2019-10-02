ارتفاع استثمارات البنوك الامارتية في مصر والسعودية بنسبة 24.7%

القاهرة- وكالات:

ارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر إلى 101 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 24.7% مقارنة بـ 81 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام الماضي، بحسب وكالة أنباء الأمارات.

وأضافت الوكالة، أن استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر تشكل نحو 18% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية، وفقا للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت بيانات المصرف، أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة تأتي بالمركز الأول وبقيمة 61.3 مليار درهم.

وكشفت الإحصائيات أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام فيما زادت قيمتها في مصر إلى نحو 47.5 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

ومن أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية جاءت السعودية بنحو 6.6 مليار درهم، ومصر بنحو 4.1 مليار، وجزر كايمان بواقع 2.3 مليار درهم.

وسجلت السعودية أعلى زيادة على أساس سنوي بنحو 19 مليار درهم بنسبة 54.9%، تليها مصر بنحو 13 مليار درهم بنسبة 37.7%، ثم المملكة المتحدة بنحو 11.1 مليار درهم بنسبة 22.1%.

وقالت الوكالة، إن النظام المصرفي الإماراتي يعد الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبلغ إجمالي الأصول القائمة 2.84 تريليون درهم تقريبا حسب الإحصائيات الرسمية بنهاية سبتمبر 2018.