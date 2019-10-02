قيمة "ذهب الاحتياطي" بالبنك المركزي تتراجع لأول مرة في 5 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات للبنك المركزي، تراجع قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي لدى البنك المركزي خلال سبتمبر بقيمة 115 مليون دولار بنسبة 3.5%، وذلك لأول مرة في 5 أشهر.

وبحسب بيانات المركزي، سجلت قيمة الذهب المسجل باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر نحو 3.209 مليار دولار مقابل نحو 3.324 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وتزامنت زيادة الذهب في الاحتياطي مع انخفاض أسعار الذهب العالمية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 47.89 دولار للأوقية بنسبة تراجع 3.1%، لتصل إلى نحو 1472.49 دولار بنهاية تعاملات أمس الأول الاثنين وهي آخر جلسات الشهر الماضي، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 149 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.

وقال البنك عبر موقعه الإلكتروني، إن صافي احتياطيّ النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 45.118 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس.

وكانت الزيادة في قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك خلال سبتمبر، السبب الرئيسي في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، حيث ارتفع احتياطي العملات الأجنبية إلى 41.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 41.278 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة 267 مليون دولار.

بينما انخفض احتياطي المركزي من قيمة وحدات السحب الخاصة بشكل طفيف إلى 365 مليون دولار بنهاية سبتمبر مقابل 367 مليون دولار بنهاية أغسطس.