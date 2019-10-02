رويترز: شركات إسرائيلية ستزيد صادرات الغاز الطبيعي لمصر

القاهرة- وكالات:

قالت شركات طاقة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بموجب اتفاق، بحسب وكالة رويترز.

ووقع شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين اتفاقا العام الماضي لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر.

وقالت الشركات، إنه بحسب الاتفاق المعدل، ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما، وفقا للوكالة.

ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

وتسعى مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة من خلال استيراد الغاز الطبيعي وإسالته في معامل الإسالة بمصر، ثم إعادة تصديره مرة ثانية كغاز مسال لأوروبا.

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز والتي كان ضمنها حقل ظُهر، حيث ساهم في اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي.