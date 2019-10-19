المصري للدراسات الاقتصادية ينظم ندوة عن "مؤشر الحوكمة في أفريقيا" غدا

القاهرة- مصراوي:

ينظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الأحد، ندوة بعنوان "مؤشر الحوكمة في أفريقيا.. مبادرة مؤسسة مو إبراهيم"، بحسب بيان من المركز اليوم السبت.

ويستضيف المركز خلال الندوة مؤسسة "مو إبراهيم" لعرض تقرير الحوكمة في أفريقيا لعام 2018، حيث تقوم المؤسسة الأفريقية الرائدة بإجراء مؤشر للحوكمة في القارة الأفريقية منذ 12 عاما، بهدف فهم والتعرف على أداء الدول المختلفة في أفريقيا.

وتستضيف الندوة مسئولي مؤسسة "مو إبراهيم"، ومسؤولين بالحكومة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وسفراء الدول الأفريقية في القاهرة ومجموعة من المستثمرين لمناقشة نتائج تقرير مؤشر الحكومة في أفريقيا لعام 2018، وفرص وتحديات القارة السمراء في النمو والاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.