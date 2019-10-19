أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

المصري للدراسات الاقتصادية ينظم ندوة عن "مؤشر الحوكمة في أفريقيا" غدا

03:03 م السبت 19 أكتوبر 2019
المصري للدراسات الاقتصادية ينظم ندوة عن "مؤشر الحوكمة في أفريقيا" غدا

ندوة مؤشر الحوكمة في أفريقيا

القاهرة- مصراوي:

ينظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الأحد، ندوة بعنوان "مؤشر الحوكمة في أفريقيا.. مبادرة مؤسسة مو إبراهيم"، بحسب بيان من المركز اليوم السبت.

ويستضيف المركز خلال الندوة مؤسسة "مو إبراهيم" لعرض تقرير الحوكمة في أفريقيا لعام 2018، حيث تقوم المؤسسة الأفريقية الرائدة بإجراء مؤشر للحوكمة في القارة الأفريقية منذ 12 عاما، بهدف فهم والتعرف على أداء الدول المختلفة في أفريقيا.

وتستضيف الندوة مسئولي مؤسسة "مو إبراهيم"، ومسؤولين بالحكومة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وسفراء الدول الأفريقية في القاهرة ومجموعة من المستثمرين لمناقشة نتائج تقرير مؤشر الحكومة في أفريقيا لعام 2018، وفرص وتحديات القارة السمراء في النمو والاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ندوة مؤشر الحوكمة في أفريقيا مؤسسة مو إبراهيم أفريقيا

الخبر التالى:

المجالس التصديرية تشارك في معرض بيزنكس 2019
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان