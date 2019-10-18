الدولار يعود للتراجع أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليعود مرة ثانية لموجة الهبوط الأسبوعي التي بدأت منذ بداية العام الجاري.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع مقابل 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهي أسعار يوم الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وكان الدولار قد عاود التراجع أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل الدولار على مدار أسابيع طويلة، تراجعا أمام الجنيه، ومع استمرار الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية، فإن توقعات عدد من المحللين والمصرفيين تختلف بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

ويرى بعض المحللين والمصرفيين، تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه مع نهاية العام الجاري، فيما رأى آخرون أن الدولار سيعاود الصعود مرة أخرى.