افتتاح أكبر مؤتمر مصرفي عربي أمريكي بنيويورك بمشاركة جمال نجم

كتبت- منال المصري:

شارك جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، في افتتاح اتحاد المصارف العربية أكبر مؤتمر مصرفي أمريكي- عربي لهذا العام، في المقر الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" في نيويورك.

وبحسب بيان لاتحاد المصارف العربية اليوم، قال جوزيف طربيه رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد، ورئيس وفد المصارف العربية المشاركة في أعمال المؤتمر، إن المؤتمر يعد مناسبة لالتقاء صناع السياسات التنظيمية والرقابية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية.

وأشار إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء ومناقشة التطورات المستجدة في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دراسة القضايا الأخرى ذات الصلة التي تمثل مخاوف البنوك الأمريكية والعربية والجهات التنظيمية.

وأضاف طربيه أن هذه المبادرة تنعقد لتجسد إصرار المجتمع المصرفي العربي وحرصه على مواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر، ومناقشة هذه القضية مع السلطات والبنوك الأمريكية.

وذكر أن الحفاظ على علاقات قوية مع الأسواق العالمية يتطلب من القطاعات المصرفية العربية أن تؤدي دورا حاسما في المعركة العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح طربيه أن البنوك العربية، في الواقع، تتحمل مسؤولية وتلعب دورا أساسيا في حماية ومنع التدفقات غير القانونية للأموال، داخل أو خارج شبكاتها، بسبب عولمة الاقتصادات العالمية، وترابط الأسواق المالية الدولية ببعضها، والتقدم التكنولوجي.

وأشار إلى التطوير المستمر للخبرات والقدرات التي يتمتع بها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، واستغلالهم لأحدث التقنيات وأكثرها تعقيدا، وهو ما أصبحت معه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال أكثر صعوبة.

وقال طربيه "نحن ندرك أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب فهم المخاطر الناتجة عنها؛ واكتشاف نقاط الضعف والثغرات؛ والالتزام التام".

وأوضح أن المصارف العربية بذلت جهودا كبيرة وخصصت استثمارات كبيرة لحماية نفسها واقتصاداتها وشركائها العالميين من تسرب الأموال غير المشروعة.