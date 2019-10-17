بنك الإسكندرية يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ستار كير مصر وجمعية تواصل

كتبت- منال المصري:

وقع بنك الإسكندرية مذكرة تفاهم مع مؤسسة "ستار كير مصر" وجمعية "تواصل لتنمية اسطبل عنتر" لإطلاق مبادرة "حرفة وتواصل" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمويل مدرسة تواصل الجديدة بإسطبل عنتر بمصر القديمة.

وتعمل جمعية "تواصل" حاليا على بناء مدرسة جديدة لتستوعب حتى 500 طالب من المنطقة - بدلا من 170 طالب حاليا - تتراوح أعمارهم بين8 أعوام و 16 عاما.

وتعمل على تمكينهم من الوصول للخدمات التعليمية المختلفة في قطاعات التعليم والتدريب المهني والفنون المسرحية، وتطوير متجر إلكتروني لبيع منتجات الطلاب اليدوية وزيادة إيراداتها، بحسب البيان.

وقالت ليلى حسني، رئيس مكتب المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الاسكندرية، إن هذا التوقيع يأتي لإيماننا بأهميته نحو خلق بيئة مناسبة لدعم التعليم والتدريب المهني في مصر، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030".

وقال محمد أبو يوسف، رئيس جمعية تواصل لتنمية اسطبل عنتر "لقد اتخذت "تواصل" المبادرة لإتاحة الفرصة للأطفال، وخاصة الطلاب المتسربين للنجاة من مستقبل مظلم إذا تٌركوا دون الإرشاد الكافي".