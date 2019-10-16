دليل المواطن.. النظام الجديد للتأمين الصحي في أسئلة وأجوبة (صور)

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كتيبا يعرف باسم "دليل المواطن حول نظام التأمين الصحي الشامل"، والذي يتضمن أبرز المعلومات التي يحتاج المواطن معرفتها عن النظام الجديد بأسلوب سهل يناسب المواطن البسيط.

وكانت الحكومة أعلنت تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، في محافظة بورسعيد في يوليو الماضي، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قانون التأمين الصحي الجديد في يناير 2018، ثم أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في مايو من نفس العام.

ويهدف النظام الجديد للتأمين الصحي، أن يغطي كل المصريين، وأن يصل بجودة الخدمات الصحية إلى مستوى يرضى عنه المواطن، وأن يحقق الاستدامة المالية للاستمرار في تطبيق، وأن يتسم بالمرونة اللازمة للتطور ومواجهة التحديات التي تواجهه، وتلافي تحديات النظام القديم.

ويطبق النظام الجديد على 6 مراحل، تشمل المرحلة الأولى، بخلاف بورسعيد، محافظات السويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وتشمل المرحلة الثانية محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، ومطروح، والبحر الأحمر، والثالثة محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ.

وتشمل المرحلة الرابعة من التطبيق محافظات أسيوط، والوادي الجديد، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، والمرحلة الخامسة محافظات الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والمرحلة السادسة والأخيرة محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

وافتتح محمد معيط وزير المالية، ورئيس هيئة التأمين الصحي، أمس الأول الاثنين، مقرا رئيسيا مؤقتا لهيئة التأمين الصحي في مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء المقر الدائم للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي، عقده على هامش افتتاح مقر الهيئة، أنه لن يتم الانتقال لتطبيق النظام الجديد إلى المحافظة التالية لبورسعيد، إلا بعد تحقيق رضا مواطني بورسعيد عن الخدمات الصحية التي تقدم لهم ضمن هذا النظام.

وأشار إلى أنه سيتم البناء على كل ما يواجه تطبيق المنظومة وتلافي التحديات التي تواجهها في أي محافظة تطبق فيها عند التطبيق في المحافظات التالية، وهو ما يسرع بوتيرة التطبيق بعد ذلك، حيث تعد المرحلة الأولى عند تطبيق أي نظام جديد هي الأصعب في هذا التطبيق.

وينشر مصراوي، أهم الأسئلة والإجابات التي تضمنها دليل المواطن حول نظام التأمين الصحي الشامل، والذي حصل مصراوي على نسخة منه، وذلك من خلال الصور التالية: